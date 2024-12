Grüne in RLP wählen Doppelspitze und Spitzenkandidatin

per Mail teilen

Die Grünen in RLP haben sich am Samstag erneut für ihre bisherige Doppelspitze entschieden. Bei der Aufstellung der Landesliste kürte die Partei dann auch Misbah Khan zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.

Bei der Landesdelegiertenversammlung der Grünen in Idar-Oberstein hat die Partei ihre bisherigen Vorsitzenden wiedergewählt. Damit bleibt das Duo Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes an der Spitze der Grünen in Rheinland-Pfalz. Die 38-jährige Cramme-Hill aus dem Kreisverband Trier wurde mit rund 88 Prozent gewählt. Ihr 30-jähriger Co-Vorsitzender aus dem Kreisverband Kaiserslautern erhielt rund 71 Prozent der Stimmen.

Doppelspitze sei ein eingespieltes Team

Obwohl Cramme-Hill und Bunjes nicht als Duo antraten, betonten beide, dass sie ein eingespieltes Team seien und den Landesverband gerne weiter zusammen führen wollen. Paul Bunjes hatte bei der Wahl auch eine Gegenkandidatin: Rebecca Stallbaumer aus dem Kreisverband Mayen-Koblenz. Sie erhielt 28 Prozent der Stimmen.

Cramme-Hill rief den Delegierten in ihrer Rede zu: "Ich bin noch nicht fertig." Sie zog eine positive Bilanz ihrer Amtszeit. Bunjes gab sich kämpferisch und betonte vor seiner Wiederwahl: "Ich habe Lust auf diesen Wahlkampf und den Wettbewerb um die besten Ideen."

Khan wird Spitzenkandidatin der Grünen in RLP

Am Nachmittag wählten die Grünen auch ihre Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl. Dabei wurde die 35-jährige Misbah Khan als Spitzenkandidatin und damit auf Platz eins der Landesliste gewählt.

Sie wuchs im Kreis Bad Dürkheim auf und sitzt seit 2021 im Bundestag. Sie setzte sich bei der Wahl mit knapp 60 Prozent gegen ihre Kontrahentin Corinna Rüffer aus Trier durch. Sie ist bereits seit 2013 Mitglied des Bundestages und erhielt knapp 40 Prozent der Stimmen.

Listenplatz zwei und drei gehen an Grau und Rüffler

Rüffer landete am Ende auf Listenplatz drei. In der Mitte der beiden Kandidatinnen, auf Listenplatz zwei, wird der Name Armin Grau stehen. Der 65-Jährige stammt aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und sitzt, wie Khan, seit 2021 im Bundestag.

Die Partei plant insgesamt mit 15 Listenplätzen. Die rheinland-pfälzischen Grünen sind derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten. Weil der Bundestag mit der Wahlrechtsreform verkleinert wird, gelten nur noch die ersten drei Plätze als sicher.

Wenig Verluste in aktuellen Umfragen

In aktuellen Umfragen erhalten die Grünen bundesweit zwischen 13 und 14 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl erzielten die Grünen 14,8 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 12,6 Prozent. Die Partei hat rund 6.300 Mitglieder in Rheinland-Pfalz.