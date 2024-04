Neue Ausstellung im Ludwig Museum Koblenz - Sean Scully

Die Werke des irischen Künstlers Sean Scully sind in den großen Museen der Welt zu sehen wie zum Beispiel in London oder New York. Denn Scully gilt als einer der wichtigsten Künstler seiner Generation. Zu seiner Ausstellung ins Koblenzer Ludwig- Museum ist er selbst gekommen, denn mit Deutschland verbindet ihn viel.

Geographien heißt die Ausstellung des 78 Jährigen im Ludwig Museum - und meint verschiedene wichtige Stationen seines Lebens und seines Werks. Vor mehr als 30 Jahren als er in New York lebte, wurde ein bedeutender deutscher Museumsleiter auf ihn aufmerksam. Eine Wende in seiner Karriere. Später lebte er einige Jahre in München. Vor einiger Zeit entsteht die Serie Ghost. Mit ihr zeigt er sich auch politisch. - kritisiert den Umgang mit Waffen in Amerika. Doch bekannt ist der Künstler eher für seine abstrakten Bilder - mit Linien und Farbblöcken. Die Liebe zu Linien und zur Struktur zeigt sich auch in der neuen Skulptur im Garten. Video herunterladen (86,3 MB | MP4) Sie ist 4,40 Meter hoch, aus Corten-Stahl und sieben Tonnen schwer. Am Mittwoch wurde sie angeliefert. Sie ist ein Geschenk des Künstlers an das Ludwig Museum. Sean Scully scheint auch zu Koblenz eine besondere Verbindung zu haben.