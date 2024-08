Hoteleinsturz Kröv: Zweite Leiche geborgen

per Mail teilen

In der Nacht zum Samstag konnte die zweite verschüttete Leiche aus dem eingestürzten Hotel in Kröv geborgen werden. Es handelt sich laut Polizei um den Besitzer des Hotels.

Gegen 0:20 Uhr sei es den Einsatzkräften gelungen, die letzte verschüttete Person leblos aus den Trümmern des Hotels in Kröv an der Mosel zu holen. Der Leichnam konnte identifiziert werden. Es handele sich um den vermissten Betreiber des Hotels.

Abrissarbeiten werden am Samstag fortgesetzt

Die Polizei kündigte an, dass der Abriss des Hotels am Samstag weitergehe. Die Arbeiten liefen im engen Zusammenhang mit dem Gutachter. Der soll die Gründe für den Einsturz am vergangenen Dienstag klären.

Noch am Freitag waren Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 150 Metern dazu aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für den Samstag gelte dies jedoch nicht mehr, so die Polizei. Die Arbeiten am Samstag sollen voraussichtlich zu keiner großen Staubentwicklung führen.