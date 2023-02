Nach 40 Jahren: Keine Kamele mehr im Zoo Neuwied

per Mail teilen

Im Zoo Neuwied gibt es keine Kamele mehr. Wie der Zoo mitteilte, musste er eines der beiden letzten Kamele einschläfern lassen. Das zweite Kamel wurde in einen anderen Tierpark gebracht.

Bis Februar dieses Jahres gab es noch ein Kamel-Pärchen, zwei Trampeltiere. Stute Sulaika litt allerdings an Arthrose, teilte der Zoo Neuwied mit. "Schon im Alter von 12 Jahren zeigte sie zunehmend Gelenkprobleme, vor allem morgens beim Aufstehen zeigten sich Beschwerden," erzählt Mirko Thiel, Direktor des Zoos. Diese hätte der Zoo durch eine spezielle Behandlung über viele Jahre behandeln können.

"Wir haben die Entscheidung nur schweren Herzens getroffen."

Zoo Neuwied: Kamelstute Sulaika musste eingeschläfert werden

Doch zuletzt seien die Schmerzen von Sulaika zu stark gewesen. Die Stute wurde eingeschläfert. "Selbst unter schmerzlindernder Medikation waren Bewegungen für Sulaika sichtlich schmerzhaft", berichtet Thiel. Zusammen mit den Tierärzten und den zuständigen Behörden habe er dann die Entscheidung gefällt sie einzuschläfern. "Wir haben die Entscheidung nur schweren Herzens getroffen."

Kamel-Paar lebte seit 2004 zusammen in Neuwied

Stute Sulaika war 2004 gemeinsam mit dem Hengst Aitai in den Zoo nach Neuwied gekommen. Später waren die beiden im Zoo in eine große neue Anlage am Waldrand umgezogen. Aitai und Sulaika bekamen dort gemeinsam Nachwuchs, der heute aber nicht mehr im Zoo lebt.

Die beiden Trampeltiere Sulaika und Aitai lebten seit 2004 im Zoo Neuwied. Nach dem Tod von Stute Sulaika sollte Hengst Aitai nicht allein bleiben und kam in einen Tierpark zu anderen Kamelen. Zoo Neuwied

Kamelhengst Aitai in anderen Tierpark abgegeben

Nach Sulaikas Tod machten sich die Tiermitarbeiter Gedanken, wie es mit Hengst Aitai weiter gehen sollte. "Damit Aitai nicht allein bleibt wurde er in einen Park abgegeben, in dem er mit anderen Trampeltieren zusammen sein kann", sagt Mirko Thiel.

"Die Stimmung der Mitarbeiter war getrübt beim Abtransport."

An einem trüben Februarmorgen sei der Pferdeanhänger vom Gelände des Zoos gerollt, erzählt der Direktor. "Und getrübt war auch die Stimmung der Mitarbeiter, die beim Verladen dabei waren." Mit Hengst Aitai hat nach 40 Jahren das letzte Trampeltier den Zoo Neuwied verlassen.

Ur-Schaf hat nun ein neues Zuhause im Zoo Neuwied

Im ehemaligen Kamel-Gehege sind laut Direktor Thiel bereits neue Tiere eingezogen. Dort leben jetzt sogenannte Soay-Schafe - eine uralte Schafrasse. Die heute bedrohte Tierart soll schon in der Steinzeit von Menschen als Hausschaf gehalten worden sein.