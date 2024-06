per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einer Herde von freilaufenden Schafen auf der Lahnhöhe in Lahnstein. Die Tiere würden immer wieder über die Kreisstraße 68 laufen.

Die K68 führt durch einen Wald, in dem sich die Wildschafe offenbar viel aufhalten. Die Tiere gehören laut Polizei offenbar zu einer Herde von bis zu 20 Wildschafen, die sich auf der Lahnhöhe angesiedelt haben.

Polizei Lahnstein erhielt mehrere Hinweise auf die Mufflons

Es habe bereits mehrere Hinweise von Wildwechseln gegeben, bei denen bis zu zehn Tiere über die Straße gelaufen seien. Wie die Polizei mitteilt, habe sie sich mit dem örtlich zuständigen Jäger ausgetauscht. Die Tiere hätten offenbar keine Scheu vor Autos, aber sie würden die Nähe von Menschen meiden.

Mufflons überqueren gern die Straße in einer Reihe

In der Herde sei es bei Mufflons üblich, dass die Tiere bei einem Ortswechsel gern in einer langen Reihe laufen, was die beobachteten Meldungen erklärt.

Die Polizei bittet Autofahrer deshalb, in dem Waldgebiet auf der Lahnhöhe besonders vorsichtig zu sein. Manchmal liefen die Tiere in einer langen Reihe hintereinander über die Fahrbahn von einer Seite zur anderen.