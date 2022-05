Tarifvertrag mit Pflegeanbieter ausgehandelt

per Mail teilen

Der neu ausgehandelte Tarifvertrag mit dem privaten Pflegeanbieter Korian könnte nach Angaben der Gewerkschaft ver.di wegweisend für weitere Pflegeinrichtungen sein. Der Tarifabschluss gilt laut ver.di bislang für zwei Korian-Einrichtungen in Niedersteinebach und Ransbach-Baumbach. Es sei etwa gelungen, dort bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne zu vereinbaren. Man hoffe, dass weitere Pflegeanbieter diesem Vorbild folgen, wenn ab Anfang September die tarifliche Entlohnung in der Altenpflege laut Gesetz für alle Altenpflegeanbieter verpflichtend sei, so verdi.