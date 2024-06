Jubiläum im Hunsrück: Waldeck Open Air feiert 60 Jahre

Am 15. Mai 1964 kamen zum ersten Mal Liedermacher und Musikbegeisterte auf der Burg Waldeck im Hunsrück zu einem Festival zusammen. In diesem Jahr

Bei Dorweiler im Hunsrück beginnt heute das dreitägige Musikfestival „Waldeck Open Air“ auf der Burg Waldeck. In diesem Jahr gibt es gleich zwei große Highlights: das 60-jährige Jubiläum des Festivals und die Auszeichnung zum "Ort der Demokratiegeschichte".

Am 15. Mai 1964 kamen zum ersten Mal Liedermacher und Musikbegeisterte auf der Burg Waldeck bei Dorweiler im Hunsrück zu einem Festival zusammen - damals noch unter dem Titel „Chanson Folklore International - Junge Europäer singen“. Es gilt als eines der ersten Open-Air-Festivals in Deutschland. Die Konzertreihe war ursprünglich gedacht als ein Forum für Chanson und Folklore, dort begannen auch die Karrieren von Größen wie Reinhard Mey oder Hannes Wader. Im Verlauf der 60er Jahre wurde die Veranstaltung dann immer politischer. In diesem Jahr beginnt das Festival am Abend mit dem Auftritt dem Kontrabass- und Banjo-Ensemble „Stereo Naked“.

Auszeichnung zum "Ort der Demokratiegeschichte"

Am Sonntag wird den Organisatoren des Festivals, der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, die Auszeichnung „Ort der Demokratiegeschichte“ verliehen.