Mittelrhein-Weinhoheit 2023: Zwei Männer unter den Bewerbern

Heute entscheidet sich in Erpel, wer die Mittelrhein-Weinhoheit 2023 wird. In diesem Jahr haben sich gleich zwei Männer beworben.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr vier Kandidaten und Kandidatinnen. Zwei Frauen und zwei Männer. Alle vier stellen sich zur Wahl in Erpel, aber bevor es am Abend soweit ist, müssen sie am Nachmittag erstmal die Fragen einer Fachjury aus Weinbau, Touristik und Politik beantworten. Bei der Abendveranstaltung sei dann Witz, Spontaneität und Charme gefragt, so der Veranstalter.

Die amtierende Weinhex von Oberwesel ist eine Bewerberin

Eine der Bewerberinnen ist die amtierende Weinhex von Oberwesel, Julia Lambrich. Die 25-Jährige hat Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studiert und arbeitet im Familienweingut mit. Ihr Lieblingswein, so verrät sie, sei der Riesling in allen Formen und Varianten. Neben Weintrinken und Weinfeste besuchen, interessiert sie alles rund ums Pferd, Volleyballspielen und Fotografieren.

Die vier Bewerber für das Amt der Mittelrhein-Weinhoheit 2023 (v.l.n.r.): Hannah Roos, Gero Schüler, Julia Lambrich und Felix Kahl. SWR

Zwei Männer bewerben sich als Weinhoheit

Eine Ortschaft rheinaufwärts, aus Bacharach, wohnt Weinprinz Gero Schüler. Er wirft zum zweiten Mal seinen Hut in den Ring und will erste männliche Weinhoheit am Mittelrhein werden. Er ist 26 Jahre alt und möchte Winzer werden. Nicht nur der Wein interessiert ihn, sondern auch Tanzen, Rudern und Kochen mit Freunden.

Auch sein männlicher Mitbewerber Felix Kahl aus Boppard will Weinhoheit werden. Der gelernte Einzelhandelskaufmann leitet den regionalen Weineinkauf in einem Supermarkt. Der 26-Jährige liebt den Riesling, genau wie Gero Schüler. Er ist in seiner Freizeit sportlich unterwegs: Leichtathletik und Schwimmen sind seine Hobbys. Auch Politik und der Fußballverein Mainz 05 interessieren ihn.

Jüngste im Quartett ist die Weinkönigin aus Erpel

Das Quartett komplettiert Hannah Roos, die Weinkönigin aus Erpel. Die 24-Jährige und damit jüngste Bewerberin studiert Deutsch und Musik und will Realschullehrerin werden. "Ich trinke gerne einen trockenen Grauburgunder, jedoch darf es auch gerne mal ein Blauer Portugieser sein", sagt sie. Hannah Roos ist auch im Karneval aktiv und zwar als Trainerin in der Prinzengarde Erpel. Außerdem tanzt, singt und kocht sie gerne.

Die geheime Wahl der diesjährigen Weinhoheit am Mittelrhein ist für kurz vor 21 Uhr geplant. Anschließend ist die Krönung und zum Abschluss wird gefeiert.