Eine Weinkönigin hat lange Haare, ist schlagfertig und weiblich - soweit das Klischee. Gero Schüler aus Bacharach will das ändern: Er kandidiert für das Amt der Weinhoheit am Mittelrhein.

Gero Schüler blickt gut gelaunt auf seine Weinberge in der Bacharacher Wolfshöhle. Viel Zeit für eine Pause bleibt ihm nicht, die festen und gesunden Trauben wollen geerntet werden. "Ich glaube das wird ein guter Jahrgang", sagt er, nimmt seine Ernteschere und legt los.

Weinbau-Studium an der Hochschule in Geisenheim

Schüler ist ein leidenschaftlicher Mittelrhein-Winzer. "Ich habe mich einfach hier in die Region verliebt. Wie schön es einfach hier ist - mit so einer tollen Aussicht und Naturlandschaft", sagt der Jungwinzer.

Zurzeit studiert der 24-Jährige noch Weinbau an der Hochschule in Geisenheim. Erfahrungen als Winzer hat er in der Pfalz gesammelt, auch in Oberwesel hilft er in einem Weingut aus. Berührungen mit dem Fernsehen hatte der Single auch schon, in der SWR Sendung "Stadt + Land = Liebe."

Wahl der Mittelrhein-Weinhoheit im November Die Wahl zur Weinhoheit des Anbaugebiets Mittelrhein findet am 4. November statt. Neben Gero Schüler stehen noch drei weitere Kandidatinnen zur Wahl: Kira Michels aus Dattenberg, Svenja Mozian aus Brey und Verena Schwager aus Erpel.

Kandidatur zur Weinhoheit am Mittelrhein stand schnell fest

Als die Weinwerbung das Amt der Weinkönigin auf Weinhoheit - also weiblich, männlich und divers - ausweitete, war Gero Schüler direkt dabei. Er sehe sich weniger als Revolutionär oder Rebell im eher konservativen Weinfach, sondern mehr als Bereicherung für die Region, sagt er und rechnet sich gute Chancen aus.

Er habe viel Erfahrung im Weinbau, sei gut vernetzt unter den Kollegen und habe auch in der Bevölkerung ein ganz gutes Ansehen, meint er. "Mir macht mein Winzerberuf einfach Spaß und ich mache das voller Inbrunst. Das ist meine Leidenschaft und das Amt würde meine ganze Laufbahn bisher versüßen."

Werbung für den Wein am Mittelrhein

Welche Krone und welche Kleidung er im Falle des Sieges tragen wird, ist laut Schüler noch unklar. Es habe auch schon die Diskussion darüber gegeben, wie das Amt des "Prinzen" zu benennen sei. "Prinz" höre sich eher nach Karneval an, und der "Weinkönig" könne mit dem Amt des "Bacchus" verwechselt werden, sagt Schüler.

Er denke aber, dass sich ein passender Titel finden werde. Vorher muss er auch erstmal gewählt werden. Die Wahl findet am 4. November statt.