Wahlergebnisse: Neue Bürgermeister für Vallendar und Kirchberg

Die Menschen in Kirchberg im Hunsrück und in Vallendar am Rhein haben einen neuen Verbandsgemeindebürgermeister gewählt. In Vallendar hat Adolf Schneider die Wahl für sich entschieden, in Kirchberg Peter Müller.



Auf den parteilosen Peter Müller in Kirchberg entfielen 67,5 Prozent der Stimmen für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters. Die Mitkandidatin Kerstin Rudat, die von der CDU nominiert war, unterlag mit 32,5 Prozent der Stimmen. Peter Müller wird nun nächstes Frühjahr den bisherigen Amtsinhaber Harald Rosenberg (CDU) ablösen, der dann in den Ruhestand geht. Vor der Stichwahl wahren hier sieben Bewerberinnen und Bewerber im Rennen. Auch am Rhein wurde per Stichwahl gewählt In Vallendar konnte der ebenfalls parteilose Adolf Schneider die Wahl für sich entscheiden - und zwar mit 55,5 Prozent der Stimmen. Der Mitkandidat Ulrich Zimmermann, ebenfalls parteilos, erhielt 44,5 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber der Verbandsgemeinde Vallendar - Fred Pretz(SPD) - war aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

Sendung am Mo. , 10.10.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz