Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es am Wochenende einige größere Veranstaltungen - vor allem Open-Air. Wir zeigen, wo ihr Musik, Sport oder eine Abkühlung findet.

Weltmusikfestival Horizonte auf der Festung Ehrenbreitstein

Beim Weltmusikfestival Horizonte auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz erklingt drei Tage lang (19. bis 21.7.) Musik aus aller Welt. Auf drei Bühnen präsentieren sich nach Angaben des Veranstalters mehr als 40 Musiker, Bands oder Liedermacher. Florence Adooni aus Ghana mit Gospel, Aita Mon Amour aus Marokko mit traditioneller und elektronischer Musik oder Caravanja Sun aus Australien mit einer Mischung aus Ska, Rock und Reggae.

Im Kuppelsaal können Besucherinnen und Besucher am Samstag eine Salsa Party feiern. Zwischen den Festungsmauern gibt es einen Hippie- und Streetfood Markt mit Handwerkswaren und kulinarischen Spezialitäten. Am Sonntag lädt Jutta Lehnert in die Festungskirche zu einem Gottesdienst in moderner Form ein. Freitag und Samstag fährt die Seilbahn bis 1 Uhr nachts, sonntags bis 22 Uhr.

Römerfest in Mayen

Auf dem Gelände des Mayener Grubenfelds wird am Wochenende wieder Römerfest gefeiert. Es gibt viele Mitmachaktionen und als Römer oder Kelten verkleidete Darsteller zeigen, wie die Menschen damals lebten, arbeiteten und kämpften. Besucherinnen und Besucher können sich nachgebildete Kleidung, Alltags-Gegenstände, römische Waffen oder andere militärische Ausrüstungen der Römer anschauen und sich erklären lassen. Dazu gibt es Programm für Kinder, Vorführungen und Workshops für die ganze Familie.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Gelände der Erlebniswelten Grubenfeld eine Zeitreise in das alte römische Reich vor 2.000 Jahren. Stadtverwaltung Mayen

Wer möchte, kann mit einem Kombiticket auf das Römerfest und zusätzlich in die Ausstellungshalle "Steinzeit" gehen. Dort werden Besucher über die Geschichte des Basaltabbaus in der Eifel rund um Mayen informiert. Auch dort gibt es Mitmachstationen, an denen man selbst ausprobieren kann, wie damals das Leben als Steinarbeiter war.

Rad am Ring auf dem Nürburgring

Am Freitagnachmittag startet auf dem Nürburgring die Veranstaltung Rad am Ring. Zu dem Event werden rund 10.000 Radsportlerinnen und Radsportler erwartet. Das ganze Wochenende finden unterschiedliche Radrennen auf der Nordschleife statt. Die Strecke ist etwa 22 Kilometer lang und geht über 500 Höhenmeter. Schon seit 2003 gibt es die Veranstaltung jedes Jahr im Sommer. Im vergangen Jahr musste das 24-Stunden-Radrennen nach einem schweren Unfall abgebrochen werden.

Bierbörse in Andernach

In Andernach kommen Bierfreunde ab Freitagnachmittag auf ihre Kosten. Die 2. Andernacher Bierbörse in den Rheinanlagen startet um 17 Uhr und geht bis Sonntag. Wie die Veranstalter mitteilen, sind etwa 30 Bier-Anbieter aus ganz Deutschland vertreten. Neben einheimischen und bekannten Bieren können die Besucher auch gänzlich unbekannte und exotische Biersorten probieren. Außerdem sollen Coverbands auftreten.

Nacht der Vulkane in Mendig

Am Wochenende startet in der Verbandsgemeinde Mendig rund um den Laacher See wieder die sogenannte "Nacht der Vulkane". Damit soll an die Entstehung der Region durch Vulkanausbrüche vor über 10.000 Jahren erinnert werden. Nach Angaben der Organisatoren gibt es zum 17. Mal eine Woche lang unter anderem Musik, Comedy, Workshops, Wanderungen und Vorträge. Los geht es am Sonntag ab 18 Uhr mit einer großen Feier im Schlosspark in Burgbrohl. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe sind eine Licht- und Feuershow und ein simulierter Vulkanausbruch mit Höhenfeuerwerk.

Rund um den Laacher See gibt es in diesem Jahr die 17. Nacht der Vulkane. SWR

Wasserspaß am Deutschen Eck

Badesachen einpacken, Picknickkorb schnappen und ab ans Deutsche Eck! Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr bietet die Koblenzer Gartenkultur kostenlos spannende Stationen zum Thema Wasser an. Nach Angaben der Stadt gibt es viele Spiele-Attraktionen, die für Abkühlung sorgen und Bastel-Stände für Kinder.

Tag der offenen Tür beim THW in Koblenz

Der THW Ortsverband Koblenz lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür. Hier bekommt man laut Veranstalter einen Einblick in die spannende Welt des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfe. Von 10 bis 17 Uhr kann man an Mitmachaktionen teilnehmen oder sich die Einsatzfahrzeuge und die Ausstattung mal genauer anschauen. Speisen für Groß und Klein gibt's noch dazu.

Hüpfburgenland 7Welten in Neuwied

Auf die Plätze - hüpfen - los! Durch sieben Welten wirst du gehen im Hüpfburgenland auf der Kirmeswiese in Neuwied. Vom 19. Juli bis 11. August stehen 16 verschiedene Hüpfburgen mit Themengebieten wie Dschungel, Auto, Zirkus, Piraten oder Space-World zum Hüpfen bereit. Ab 22 Grad gibt's laut Veranstalter Wasserspaß inklusive.