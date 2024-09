Veranstaltungstipps fürs Wochenende rund um Koblenz

In den nächsten Tagen ist viel los in der Region. Von Stadtfesten über Rhein in Flammen bis zum Firmenlauf ist einiges dabei. Wir haben ein paar Ausgehtipps zusammengestellt.

Rhein in Flammen und Weinmarkt in Oberwesel

Zwei Dinge gehören im UNESCO-Welterbetal seit Jahrhunderten unzertrennlich zusammen: Der Rhein und sein Wein. Das sagen sie zumindest in Oberwesel. Deshalb feiert die Stadt dieses Wochenende gleich zwei Feste: Weinmarkt und Rhein in Flammen.

Schon am Donnerstag startet der Weinmarkt. Winzer aus Oberwesel, Engehöll, Dellhofen, Niederheimbach, Boppard und Bacharach bieten bis einschließlich Sonntag über 150 edle Tropfen an.

Am Samstag wird zu Rhein in Flammen nicht nur die Stadt besonders beleuchtet, sondern auch die Schiffe auf dem Rhein. Das musiksynchrone Feuerwehr ist der Höhepunkt des Tages. Zum Abschluss des Weinfestes zieht am Sonntag Weinhex Eva mit dem großen Winzerfestumzug durch die Stadt.

Schängelmarkt in Koblenz

Koblenz steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Schängelmarktes. Das Stadtfest beginnt am Freitagabend mit dem traditionellen Fassanstich in der Altstadt. Bis einschließlich Sonntag können Besucherinnen und Besucher einiges erleben: Musik, Kunsthandwerkermarkt, Burgunderfest und Autoschauen in der Innenstadt.

Viele Menschen feiern beim Schängelmarkt 2023 in der Koblnzer Altstadt. Koblenz Stadtmarketing/Denise Czaja

Zum ersten Mal präsentiert sich auch die Bundeswehr auf dem Schängelmarkt: Auf dem Josef-Görres-Platz können sich Interessierte über die Arbeit der Bundeswehr in Koblenz informieren. Etwa über das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, das Kommando Sanitätsdienst oder das Zentrum Innere Führung.

Am Sonntag gibt es einen kostenlosen Busshuttel von verschiedenen P+R Parkplätzen in die Innenstadt. Die Busse fahren von 12 Uhr bis 19 Uhr im 30-Minuten-Takt.

RhineCleanUp Bendorf

Wer was Gutes für die Umwelt tun möchte, kann am Samstag beim RhineCleanUp mitmachen und Müll aus dem Rhein und an den Ufern sammeln. Dazu ruft unter anderem die Stadt Bendorf auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rheinstadion. Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet vorher anmelden oder spontan vorbei kommen. Bei der Müllsammelaktion sind noch mehrere Gemeinden dabei, unter anderem Lahnstein, Braubach, Brey, Spay und Osterspai.

Barbarossamarkt in Sinzig

Beim Barbarrossamarkt in Sinzig kommen an diesem Wochenende Mittelalterfans auf ihre Kosten. Mittelalterliche Musik, Feuerzauber, Schaukämpfe und zünftige Tavernen gewähren den Besuchern einen authentischen Blick ins altertümliche Leben. Historische Händler und Handwerker gehen ihren Künsten nach und allerlei mittelalterlich gewandetes Volk lagert auf den Grünflächen rund um das Sinziger Schloss.

Freitagabend ist der Eintritt frei. Samstag und Sonntag zahlen Erwachsene 7 Euro. Die Einnahmen sind laut Veranstalter für einen guten Zweck.

Event-Wochenende in Bad Marienberg

In Bad Marienberg im Westerwald wird beim Marmer Event-Wochenende gefeiert. Freitagabend wird es beim Firmenlauf sportlich. Nach Angaben des Veranstalters nehmen mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer teil. Anschließend wird bei der After-Run-Party getanzt. Am Samstagabend tritt die Deutsch-Rock-Band "Hörgerät" aus Mudersbach auf dem Marktplatz auf und der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Neben Kinderschminken, einer Hüpfburg und der Spritzwand der Jugendfeuerwehr wird auch ein Skate-Parcours aufgebaut.

Beim Familienfest in Bad Marienbergstehen die Kinder im Mittelpunkt. Fotostudio Röder-Moldenhauer

Drift-Cup auf dem Nürburgring

Auf dem Nürburgring verbreitet sich dieses Wochenende beim Drift-Cup der Geruch von heißem Reifengummi. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich in der Müllenbachschleife auf spektakuläre Hochgeschwindigkeits-Drifts freuen. 89 Teilnehmer aus 19 Ländern vermelden die Organisatoren für das vorletzte Aufeinandertreffen in diesem Jahr.

Brassfestival im Stöffelpark bei Enspel im Westerwald

Premiere im Westerwald: Zum ersten Mal gibt es im Stöffelpark bei Enspel ein Brassfestival. Bei Brassutopia treten am Samstag uns Sonntag verschiedene Künstler auf. Nach Angaben des Veranstalters reichen die Musikrichtungen von klassischer Blasmusik bis hin zu Rock und Pop sowie House-Beats, die von traditionellen Blasinstrumenten neu interpretiert werden.

Außer internationale Brassformationen treten auch lokale Bands auf, wie beispielsweise die Burgkapelle Hartenfels, der Musikverein Luckenbach und die Natural Born Grillaz. Das Festival startet am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr. Tickets gibt es noch an der Tageskasse.