Am späten Sonntagnachmittag ist der Fahrer eines Trikes bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen. Die B50 im Rhein-Hunsrück-Kreis war für vier Stunden komplett gesperrt.

Der Mann sei auf der B50 in Argenthal in Fahrtrichtung Simmern in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dort habe er erst einen Reisebus touchiert und sei dann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt.

Fahrer stirbt noch am Unfallort

Der Fahrer des dreirädrigen Motorrads erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.