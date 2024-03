Thomas Anders erhält den Koblenzer Kulturpreis 2023

Der Sänger und Pop-Star Thomas Anders erhält den Kulturpreis der Stadt Koblenz. Der Wahl-Koblenzer fühlt sich inzwischen seit Jahrzehnten mit der Stadt an Rhein und Mosel verbunden.

Egal ob bei seinen Auftritten in Russland (seine letzte Tournee 2022 sagte er wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ab), in Talk-Shows oder Interviews: Thomas Anders wird nicht müde zu betonen, wie gerne er in Koblenz wohnt und lebt. Oft hat er sein Zuhause als Rückzugsort bezeichnet. Wenn er dann auf Tour gehe, seien von hier aus Flughäfen in Köln oder Frankfurt schnell und gut zu erreichen.

Koblenzer Kulturpreisträger Thomas Anders stammt aus der Eifel

Mit 125 Millionen verkauften Tonträgern als Teil des Duos Modern Talking gehört Thomas Anders zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Sängern. Als Solo-Sänger oder im Duett mit Florian Silbereisen ist der selbsternannte Gentleman of Music regelmäßig in den Hitparaden.

Eigentlich stammt der als Bernd Weidung geborene Anders aus Münstermaifeld-Mörz. Schon lange lebt er mit seiner Frau und seinem Sohn in Koblenz. Den Kulturpreis erhielten vor ihm schon der Clubbesitzer Berti Hahn, die Künstlerin Eva-Maria Enders oder das Comedy-Duo Willi und Ernst.