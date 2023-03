Koblenzer Sänger Thomas Anders feiert 60. Geburtstag

Als eine Hälfte des Deutschen Popduos Modern Talking wurde Thomas Anders in den 80-Jahren weltberühmt. Seiner Heimatstadt Koblenz ist er aber immer treu geblieben.

Braun gebrannt und mit Föhnfrisur begann Thomas Anders seine musikalische Karriere mit Modern Talking an der Seite von Dieter Bohlen. Mit Hits wie "Cheri Cheri Lady", "You're my heart, you're my soul" und "Brother Louie" ist Anders weltberühmt geworden. Mehr als 35 Jahre ist das jetzt her.

An der Seite von Dieter Bohlen begann Thomas Anders' musikalische Karriere in den 80er-Jahren mit Modern Talking. Heute ist Anders auch als Solokünstler sehr erfolgreich. IMAGO imago images/United Archives

Thomas Anders ist nicht nur musikalisch erfolgreich

Der 60. Geburtstag fühlt sich für Thomas Anders - der mit richtigem Namen Bernd Weidung heißt - anders an als der letzte runde Geburtstag, erzählt er im Gespräch mit dem SWR: "Man reflektiert Dinge ganz anders und mir wird bewusster, die Zeit nach hinten wird knapper. Aber ich bin im Grunde fein mit dem Älterwerden."

Mir wird bewusster, die Zeit nach hinten wird knapper.

Seit seinen ersten Erfolgen ist es nicht ruhiger geworden um Thomas Anders - ganz im Gegenteil. Der Koblenzer hat seine Fühler über das Musikgeschäft hinaus gestreckt: Er hat einen eigenen Wein, ein Kochbuch, einen Podcast und ist trotzdem der Musik treu geblieben – ob als Solokünstler oder gemeinsam mit Florian Silbereisen.

"Ich gehe mit der Zeit und versuche etwas anderes", sagt Anders. "Ich mache den Schritt dagegen, dass ich nicht zum alten Eisen gehöre, sondern, dass man dieses Eisen noch ganz gut schmieden kann."

Thomas Anders engagiert sich in seiner Heimat Koblenz

Seit mehr als 27 Jahren immer an seiner Seite - Ehefrau Claudia. Sie seien ein gutes Team, ergänzen sich da, wo der andere schwach ist, sagt sie. Mit ihr und Sohn Alexander wohnt Anders, der in der Eifel geboren wurde, seit vielen Jahren in Koblenz.

Seit 2008 ist der Sänger Schirmherr des Koblenzer Kinderschutzbundes, bei der Bundesgartenschau 2011 moderierte er mehrere Veranstaltungen. 2013 wurde er vom Koblenzer Bürgerverein mit dem Altstadtpreis ausgezeichnet.

Welcher ist Ihr Lieblingshit von Thomas Anders? Der beste Tag meines Lebens - Thomas Anders Wir tun es nochmal - Thomas Anders & Florian Silbereisen Cheri Cheri Lady - Modern Talking Sie sagte doch sie liebt mich - Thomas Anders & Florian Silbereisen Brother Louie - Modern Talking Das Leben ist jetzt - Thomas Anders You're My Heart, You're My Soul - Modern Talking Ewig mit dir - Thomas Anders You Can Win If You Want - Modern Talking Alles wird gut - Thomas Anders & Florian Silbereisen Abschicken

Thomas Anders fühlt sich nicht wie 60

Nach der Corona-Zwangspause soll es jetzt wieder richtig losgehen: Anders plant ein neues Album mit Silbereisen, außerdem stehen wieder Konzerte an und es soll ein neues Kochbuch geben.

60 fühle ich mich gar nicht - eigentlich eher wie 50.

Das Alter spielt für den Sänger dabei aber keine Rolle. "60 fühle ich mich gar nicht - eigentlich eher wie 50", sagt Thomas Anders. "Ich fühle mich noch wohl, ich fühle mich auch super gesund. Ich mache mir keinen großen Kopf, bin aber auch dankbar, dass ich die 60 erleben darf - viele Menschen haben nicht das Glück."