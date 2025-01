Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke über den Rhein in Koblenz kommt weiter gut voran. Am Mittwochvormittag hat der Leiter des Tiefbauamtes über den Stand der Arbeiten vor Ort informiert.

Laut Tiefbauamt ist nun ein sogenannter Spundwandkasten bis auf den Grund des Rheins fertiggestellt und leergepumpt. Darin soll dann bald das Fundament für den ersten Pfeiler gegossen werden. Das gehe jetzt alles sehr schnell, sagte der Leiter, Kai Mifka.

Der erste Spundwandkasten, also eine Baugrube im Rhein in den der erste Brückenpfeiler gegossen wird, ist fertig. SWR

"Jetzt wird das Fundament gegossen - tausend Kubikmeter Beton, drei Meter hoch. Und anschließend wird der Pfeiler errichtet", sagte Mifka weiter. Ende Februar sollen diese Arbeiten dann bereits abgeschlossen sein. Im März würden die ersten Stahlbauteile geliefert. "Das wird ziemlich spektakulär. Die Stahlteile werden dann mit Schiffen eingeschwommen und anschließend mit gigantischen Kränen vom Wasser aus eingehoben."

SWR-Reporter durfte in Spundwandkasten steigen

SWR-Reporter Andreas Krisam durfte am Mittwochvormittag in den 13 Meter tiefen Spundwandkasten der Behelfsbrücke steigen. Er beschreibt dieses Erlebnis so: "Der Spundwandkasten ist erreichbar über einen Gitterrost-Steg vom linksrheinischen Rheinufer, also eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und dann geht es über Stahltreppen runter. Das ist schon ein seltsames Gefühl, hier so auf der Rheinsohle zu stehen. Ringsum mich rum fließt der Rhein."

Neubau der Pfaffendorfer Brücke bis Ende 2026

Die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz aus dem Baujahr 1952 verbindet die Innenstadt mit den Stadtteilen auf der rechten Rheinseite und ist wichtig für Pendler aus den Kreisen Neuwied oder Rhein-Lahn. Mehr als 40.000 Fahrzeuge nutzen sie täglich. Aufgrund von massiven Schäden wird die mehr als 310 Meter lange Brücke komplett neu gebaut - direkt daneben. Nach aktuellen Planungen soll der Neubau etwa 181 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon rund 80 Millionen Euro.

Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke soll Ende 2026 fertig sein. Dann wird der Verkehr von der alten auf die neue Brücke umgeleitet. Die alte Pfaffendorfer Brücke soll bis 2028 zurückgebaut und die Neue an die Stelle der Alten geschoben werden.