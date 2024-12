Von der Lahn in die Karibik: Bevor die Städtepartnerschaft startet, will Nassau an der Lahn wissen, ob die Bürger das transatlantische Projekt überhaupt wollen.

Die Stadt Nassau auf den Bahamas hatte schon vor vielen Jahren Kontakt mit Nassau an der Lahn aufgenommen und eine Städtepartnerschaft vorgeschlagen. Einige Entwürfe für die Partnerschaftsurkunde gibt es bereits, sagt Maria Parbel von der Stadt Nassau an der Lahn. Bei ihr laufen die Fäden zusammen. Video herunterladen (142,3 MB | MP4) Stadtrat fordert Engagement Der Stadtrat von Nassau an der Lahn wird die Städtepartnerschaft aber nur dann offiziell besiegeln, wenn klar ist, dass sie auch mit Leben gefüllt wird und sich die Menschen beispielsweise gegenseitig besuchen werden. Doch das ist bei der Entfernung gar nicht so einfach: Nassau auf den Bahamas ist die Hauptstadt der gleichnamigen Karibikinsel und liegt etwa 7.500 Kilometer Luftlinie entfernt von der Stadt an der Lahn. Arbeitsgruppe in Nassau an der Lahn ab Mitte Januar Die Stadt Nassau an der Lahn sucht deshalb Menschen, die sich für diese Städtepartnerschaft engagieren wollen. Im nächsten Jahr sollen sie in einer Arbeitsgruppe Ideen entwickeln, wie man solche gegenseitigen Besuche organisieren könnte, und wie beide Städte wirtschaftlich und kulturell voneinander profitieren könnten. Denkbar seien etwa Schüleraustausche, sagt Maria Parbel. picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Silke Rottleb Eines der zentralen Themen der Arbeitsgruppe wird es sein, den Text für die Partnerschaftsurkunde auszuarbeiten, sagt Stadtbürgermeister Miguel Liguori (SPD). Das sei die Grundlage und daraus werde sich ergeben, ob es überhaupt zu der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Nassaus kommt. Die Arbeitsgruppe trifft sich das erste Mal am 13. Januar. Wer mitmachen und sich engagieren möchte, kann sich bis zum 31. Dezember 2024 bei der Stadtverwaltung anmelden, unter m.parbel@vgben.de. Mehr Infos zur Inselgruppe der Bahamas Die Bahamas sind ein Inselstaat im Atlantik und Teil der Westindischen Inseln. Sie liegen südöstlich der Vereinigten Staaten sowie nordöstlich von Kuba und werden geographisch zu Mittelamerika gezählt. Von den mehr als 700 Inseln sind nur 30 bewohnt. Die beiden mit Abstand wichtigsten Städte der Bahamas sind die Hauptstadt Nassau und Freeport. In beiden zusammen leben mehr als drei Viertel der Bevölkerung der Bahamas. Nassau ist mit seinen mehr als 200.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Inselstaates. Englisch ist Amtssprache. Quelle: Wikipedia