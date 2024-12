Bekannter Künstler stiftet Werke an Hospiz in Nassau

Aloys Rump ist weit über das Mittelrheintal hinaus bekannt. Dreimal schon stellte er in China aus. Auch in der Schweiz, in Israel und Frankreich wurden seine Arbeiten gezeigt, ebenso wie in der Hamburger Kunsthalle. Derzeit sind drei große Werke von ihm im Koblenzer Mittelrhein-Museum in der Ausstellung "Traumlandschaften - Albtraumlandschaften" zu sehen.