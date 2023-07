Navi lotst Familie in den Westerwald statt nach Österreich

Dieser Urlaub begann alles andere als entspannt: Eine Familie aus Österreich ist wegen einer falschen Navi-Eingabe in Salzburg im Westerwald gelandet, statt in der österreichischen Stadt.

Die Familie wollte eigentlich mit Zwischenstopp im österreichischen Salzburg in den Urlaub nach Kroatien reisen, teilte die Polizei Montabaur am Sonntag mit. Stattdessen fuhr sie dann aber rund fünf Stunden etwa 500 Kilometer in die falsche Richtung - und zwar in den Westerwald. Sie hatte aus Versehen das falsche Salzburg in ihr Navigationsgerät eingegeben.

Polizei als Freund und Helfer

In dem namensgleichen Ort im Westerwald zwischen Siegen und Limburg riefen die verirrten Urlauber die Polizei an. Die Beamten stellten ihnen dann die richtige Route im Navigationsgerät ein. Wo genau die Familie in Österreich losfuhr, konnte ein Sprecher nicht sagen.