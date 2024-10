In Hachenburg wird am Freitagabend diskutiert, was gegen die Fassfabrik unternommen werden soll. Dort gab es in der Vergangenheit immer wieder Veranstaltungen von rechtsextremen Gruppen.

Der "Runde Tisch Hachenburg" hat am Freitagabend zu einer Infoveranstaltung in den großen Sitzungssaal in der Hachenburger Verbandsgemeindeverwaltung eingeladen. Rund 100 Interessierte haben sich nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung bereits im Vorfeld dazu angemeldet. Der Runde Tisch ist ein Zusammenschluss verschiedener Vereine und Organisationen aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft. Bei der Veranstaltung soll es darum gehen, die Teilnehmenden über den Veranstaltungsort Fassfabrik zu informieren. Polizei löste zuletzt rechtsextreme Kampfsportveranstaltung auf Denn immer wieder sorgt die Fassfabrik in Hachenburg für Aufsehen. Zuletzt mit einem Kampfsportevent, das nach Angaben des Innenministeriums von der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg" organisiert worden war. Die Polizei hatte die Veranstaltung in der Nacht zum 6. Oktober bei einer Razzia aufgelöst. Auch der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz beobachtet den Veranstaltungsort und hält ihn für einen etablierten Treffpunkt im Westerwald für die rechtsextreme Szene. Video herunterladen (127 MB | MP4) Hachenburger wollen rechtsextremen Szenetreff loswerden Vielen Menschen aus Hachenburg und der Umgebung ist die Fassfabrik daher schon länger ein Dorn im Auge. Schon am Tag der Eröffnung 2019 gab es vor dem Gebäude eine Protestveranstaltung, damals noch mit einer vergleichsweise kleinen Zahl an Teilnehmenden. Bei einer Demonstration im Februar 2024 forderten dann rund 3.000 Menschen die Schließung des Veranstaltungsorts.