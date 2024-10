Nach der Auflösung einer Veranstaltung am Wochenende durch die Polizei in der "Fassfabrik" in Hachenburg fand ein "Runder Tisch" dazu statt. Etwa 150 Menschen erfuhren dort, dass die AfD Westerwald die Fassfabrik lange Jahre verwendete und sie "den Leuchtturm des Widerstands im Westerwald" nannte. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger zeigten sich erschrocken. "Diese Infos müssen noch mehr in die Dörfer gebracht werden", hieß es. SWR-Reporterin Denise Schneider war vor Ort.