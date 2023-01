Einsatz in Nassau an der Lahn: Am Montagnachmittag hat es in einer Firma im Industriegebiet Elisenhütte eine Verpuffung gegeben. Drei Beschäftigte wurden verletzt.

Laut Feuerwehr passierte der Unfall in einer Munitionsfabrik im Industriegebiet Elisenhütte bei Nassau. An einer Arbeitsmaschine sei es zu einer Verpuffung gekommen. Die Gründe dafür seien noch nicht bekannt. Die drei Verletzten kamen laut Polizei in umliegende Krankenhäuser. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Audio herunterladen (1,8 MB | MP3) Ein Feuerwehrsprecher sagte, eine der Verletzten habe in einer Halle Zündhütchen zusammengesetzt. Dabei sei es zu der Verpuffung an der Maschine gekommen. Einsatz in Nassau war schnell beendet Der Feuerwehrsprecher sagte dem SWR weiter, es seien zunächst zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz in Nassau vor Ort gewesen. Denn man sei zunächst von einer Explosion mit deutlich schwerwiegenderen Folgen ausgegangen.