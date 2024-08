In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben im Westerwaldkreis so viele Unternehmen Insolvenz angemeldet wie sonst nirgendwo in Rheinland-Pfalz. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Mehr als 80 Insolvenzen verzeichnete das Statistische Landesamt in Bad Ems bis Ende April im Norden von Rheinland-Pfalz. Mit 14 Firmenpleiten hat der Westerwaldkreis die meisten - im Vorjahr waren es nur fünf in diesem Zeitraum. Auch mehr Anträge in Kreisen Neuwied und Ahrweiler Auch in den Kreisen Neuwied und Ahrweiler wurden mehr Insolvenzanträge gestellt als im vergangenen Jahr. Außerdem suchen bei der IHK immer mehr Unternehmen Hilfe, denen eine Insolvenz droht. Die IHK berät die insolventen Unternehmen und nennt als Grund die angespannte wirtschaftliche Lage bei den Firmen in der Region. Ransbach-Baumbach 36 Mitarbeiter betroffen Römertopf-Insolvenz: Investor will im Ausland produzieren Nach der Insolvenz des Keramikunternehmens Römertopf soll die Produktion des Römertopfes von Ransbach-Baumbach ins Ausland verlagert werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Handel und verarbeitendes Gewerbe besonders betroffen Die angespannte wirtschaftliche Lage stehe unter anderem im Zusammenhang mit den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Außerdem fehle es häufig an Fachpersonal. Besonders betroffen seien der Handel und das verarbeitende Gewerbe.