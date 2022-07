In einem Zweifamilienhaus in Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Das berichtet die Polizei. Die sieben Bewohner des Hauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ausgelöst wurde der Brand durch einen defekten Kühlschrank, so die Polizei. Der Hausbesitzer bemerkte den Brand früh, so konnte Schlimmeres verhindert werden. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.