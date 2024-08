Immer mehr Hitze und Dürre, dazu mehr Starkregen und Hochwasser: Eine Ärztin aus Koblenz findet, dass die Regierung zu wenig für den Klimaschutz tut. Und will sie dazu zwingen.

Eigentlich hat Mareike Bernhard genug zu tun - als Mutter von drei kleinen Kindern und Assistenzärztin im Klinikum Kemperhof in Koblenz, die gerade ihre Facharzt-Ausbildung macht. Trotzdem findet sie noch Zeit und Energie für ihr Herzensanliegen: den Kampf gegen den Klimawandel.

Das ist meine Pflicht als Mutter und als Ärztin.

Denn Mareike Bernhard ist eine von vier privaten Klägerinnen und Klägern aus ganz Deutschland, die zusammen mit zwei Vereinen die Bundesregierung wegen des neuen Klimaschutzgesetzes vor das Bundesverfassungsgericht bringen wollen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das neue Klimaschutzgesetz am 15. Juli 2024 unterschrieben, zwei Tage später trat es in Kraft.

Die Klage gegen das Gesetz wird gerade vorbereitet, sagte die Geschäftsführerin des Solarenergie-Fördervereins Deutschland, Susanne Jung, dem SWR. Diese Klage würde voraussichtlich im Herbst beim Verfassungsgericht eingereicht. Parallel sind noch zwei weitere Verfassungsbeschwerden in Vorbereitung oder bereits eingereicht, hinter denen andere Umweltschutz-Organisationen stehen.

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Gesundheit meiner Patienten.

Drei Verfassungsbeschwerden wurden in Berlin angekündigt

Warum beteiligt sich Mareike Bernhard an den Klimaklagen? Sie erzählt, dass sie in einer Familie aufgewachsen ist, in der Klimaschutz immer ein Thema gewesen ist. Ebenso wie der Anspruch, selbst aktiv zu werden und sich einzusetzen.

Die 35-jährige Ärztin aus Koblenz versteht den Gang vors Bundesverfassungsgericht als ihre Pflicht: "Ich habe einen hippokratischen Eid geschworen, die Gesundheit meiner Patienten zu erhalten. Und der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Gesundheit meiner Patienten."

Dossier: Wie der Klimawandel das Leben in Rheinland-Pfalz beeinflusst

Mareike Bernhard merkt Folgen des Klimawandels im Krankenhaus

Die Auswirkungen des Klimawandels seien schon jetzt im Klinik-Alltag spürbar, sagt Mareike Bernhard. Vor allem die immer stärkere Hitze sei ein Problem: "Ich erlebe unheimlich viele alte und einsame Menschen, die es nicht schaffen, bei großer Hitze mehr zu trinken."

Das führe oft zu Verwirrtheit bei älteren Menschen, zudem seien sie dann anfälliger für Entzündungen: "Und dann kommen sie mit Lungenentzündungen und Harnwegsinfekten zu uns ins Krankenhaus und manchmal versterben sie auch daran."

Hitze-Tipps: Was Senioren und herzkranke Menschen bei extremer Hitze beachten sollten

Ärztin aus Koblenz: Klimaklage auch wegen ihrer drei Kinder

Zudem geht es Bernhard mit der Klimaklage auch um ihre drei Kinder. "Der Klimawandel wird sie mit einer Wucht treffen, die wir uns nicht vorstellen können. Und ich möchte sie davor schützen, dass sie das erleben müssen", sagt die 35-Jährige.

Bei ihrem sechs Jahre alten Sohn gebe es oft Tränen, wenn sie ihn ausnahmsweise mal mit dem Auto in den Kindergarten bringen müsse: "Er kann einfach nicht verstehen, warum die Erwachsenen nicht mehr tun."

Verstößt das neue Klimaschutzgesetz gegen die Verfassung?

Bei den drei geplanten Verfassungsklagen geht es um die Frage, ob das neue Klimaschutzgesetz gegen das Grundgesetz verstößt. Die Umweltverbände und die vier Privatpersonen gehen davon aus, dass Deutschland mit dem Gesetz seine Klimaziele nicht einhalten kann, zumal sie schon diese Ziele für völlig unzureichend halten. Sie sehen darin einen Rechtsbruch und wollen erreichen, dass das Verfassungsgericht diese Frage prüft.

Ich glaube ganz fest daran, dass eine klimagerechte Welt eine Welt ist, die gesünder, sauberer und stressfreier ist für uns alle.

Ärztin aus Koblenz hofft auf Veränderungen durch Klimaklagen

Mareike Bernhard weiß, dass ihr Gang vor das Verfassungsgericht den weltweiten Klimawandel nicht stoppen wird. Aber sie habe eine Vision, sagt sie: "Ich habe eine Vision von der Welt, die entstehen könnte. Ich glaube ganz fest daran, dass eine klimagerechte Welt eine Welt ist, die gesünder, sauberer und stressfreier ist für uns alle."

Und Nichts zu tun sei ja auch keine Lösung, sagt die 35-Jährige: Die meisten Menschen wüssten bereits, was sie in ihrem Alltag für mehr Klimaschutz tun könnten. "Ich kann alle nur motivieren, aus dieser Schockstarre rauszukommen. Es ist nicht so, dass man erst alles richtig machen muss. Einfach anfangen, mit irgendwas." So, wie sie mit ihrer Klage.