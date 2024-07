Gefährliche Hundeköder in Koblenz - Verdächtiger festgenommen

Das waren keine Leckerli: In Koblenz hatte die Polizei Hundebesitzer vor Wurststücken mit Nägeln gewarnt. Jetzt besteht aber offenbar keine Gefahr mehr.

Die Polizei verdächtigt nach eigenen Angaben einen 70 Jahre alten Mann, die gefährlichen Hundeköder mitten in Koblenz ausgelegt zu haben. Beamte hatten ihn demnach am Dienstagabend in einer anderen Sache in der Innenstadt kontrolliert. Dabei soll er noch zwei der mit Nägeln gespickten Wurstköder in der Hand gehalten haben.

Vorher waren auf dem Zentralplatz mehrere solcher Köder gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Tatverdächtige bereits wegen ähnlicher Fälle auffällig geworden. Warum er die präparierten Wurststücke ausgelegt hat, ist aber noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen ihn.

Auf dem Zentralplatz in Koblenz soll ein 70-Jähriger Wurststücke ausgelegt haben, die mit Nägeln gespickt waren. SWR

Polizei hat verschiedene Köder sichergestellt

Sie rät Hundebesitzern trotz der Festnahme weiter dazu, aufmerksam zu bleiben. Sie sollten weiterhin die Augen nach verdächtigen Wurst- oder Fleischstücken offen halten. Im Rahmen der Ermittlungen wurden zwar auf dem Zentralplatz demnach verschiedene Köder gefunden und sichergestellt. Noch ist aber nicht klar, ob alle entdeckt wurden.