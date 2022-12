evm-Schreiben zu Gaseinsparung verunsichert Kunden

per Mail teilen

Der Energieversorger Mittelrhein (evm) in Koblenz verschickt derzeit Schreiben an seine Kunden, die Einsparmöglichkeiten bei ihrem Gasverbrauch aufzeigen. Der Versorger setzt damit eine Anweisung der Bundesregierung um.

Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) rät ihren rund 130.000 Kunden aber, die Angaben zu den Gaspreisen in dem Schreiben erstmal zu ignorieren. Grund dafür ist nach Angaben des Energieversorgers, dass in dem Schreiben nicht vergleichbare Preise genannt werden. Denn die Gaspreise für den eigenen Tarif werden aufgrund der Vorgaben mit der Prognose für die zu erwartenden Preise in einem Basistarif für Neukunden verglichen.

Angaben zu Gaspreisen könnten Kunden verunsichern

Das passt nach Angaben der evm aber nicht zusammen, denn diese Basispreise wären meist deutlich teurer als bestehende Verträge. "Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen", sagte Unternehmenssprecher Marcelo Peerenboom dem SWR. Die prognostizierten Preise seien deshalb meist nicht die Preise, die die evm-Kunden zukünftig tatsächlich für ihr Gas zahlen müssten - sondern eine Hochrechnung auf der Basis der sehr teuren Grundversorgung.

Entscheidend ist der in dem Schreiben genannte Satz: "Die Darstellung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben anhand des Neukundentarifs Basisgas der evm. Dieser kann von Ihrem derzeitigen Gastarif abweichen." Dieser könnte aber wegen der Preis-Tabelle leicht überlesen oder falsch verstanden werden, so Peerenboom.

Kunden sollen Zahlen in Pflichtschreiben ignorieren

Deshalb sollten die Kunden die Zahlen in dem Schreiben zunächst einfach ignorieren, sagte Peerenboom. Denn auch die Gaspreisbremse sei darin noch nicht berücksichtigt.

Nach Angaben eines evm-Sprechers ist das Ziel der Bundesregierung, mit den Pflichtschreiben Möglichkeiten aufzuzeigen, wie jeder einzelne Gas sparen kann. Das genannte Einsparpotenzial beziehe sich dabei auf eine durchgängige Reduzierung der durchschnittlichen Raumtemperatur um 1 Grad. Das solle helfen, die Gasversorgung in Deutschland insgesamt zu sichern.

Kunden sind verunsichert, Hotline überlastet

Bei der evm liefen aktuell die Telefone heiß, sagte der Unternehmenssprecher. Jetzt müsse das Unternehmen seine Kunden beruhigen und darüber aufklären, dass die Berechnung eigentlich Unsinn sei. Der Energieversorger sei aber dazu verpflichtet, die Informationen an seine Kunden weiterzugeben.

Anfang 2023 kommt ein neues Schreiben zur Gaspreisbremse

Im Januar oder Februar soll nochmal ein neues Schreiben - speziell zur Gaspreisbremse an die Kunden verschickt werden. Das soll nach Angaben der evm dann auch die tatsächlichen, neuen Abschläge und Kosten zeigen, die auf die Kunden zukämen. Damit könne dann auch hoffentlich jeder etwas anfangen, so der evm-Sprecher.