Vermisste Rahel Müller aus Montabaur bleibt verschwunden

Die Polizei hat am Montag erneut nach der seit Weihnachten 2022 vermissten Rahel Müller gesucht. Doch auch die Aktion an der Lahn bei Runkel blieb ohne Ergebnis.

Die Einsatzkräfte waren dem Hinweis eines Anglers nachgegangen, der bereits im Januar möglicherweise den Haarbüschel einer Frau aus der Lahn gefischt haben will. Deshalb suchten Einsatzkräfte der Polizei unter anderem mit Leichenspürhunden und Tauchern in der Nähe der Badeinsel bei Runkel an der Lahn in Hessen. Am Montagnachmittag hieß es vom zuständigen Limburger Oberstaatsanwalt, es sei nichts gefunden worden.

Rahel Müller wird seit Weihnachten 2022 vermisst

Rahel Müller wird seit Heiligabend vergangenen Jahres vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau getötet wurde. Bereits im Juli hatte die Polizei zwei Tage lang aufwändig nach ihr gesucht. 100 Einsatzkräfte hatten mit Leichenspürhunden, Booten und einem Hubschrauber nach der 34-jährigen Frau aus Montabaur gesucht - allerdings vergeblich.