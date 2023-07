Zwei Pferde in Eitelborn im Westerwald erschossen

In Eitelborn im Westerwald sind zwei Pferde getötet worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Am Dienstagabend sei der Polizeiinspektion Montabaur gemeldet worden, dass zwei Pferde in Eitelborn erschossen worden seien, teilte die Polizei mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten sich die Angaben bestätigt.

Getötete Pferde sollen obduziert werden

Die Pferde waren laut Polizei am Samstag auf einer Weide bei Eitelborn offenbar gezielt getötet worden. Die beiden Tiere sollen nun obduziert werden, um die genauen Tötungsumstände herauszufinden.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, so die Sprecherin. Es gebe einen Tatverdächtigen. Dabei betonte sie, dass für andere Tiere in der Region keine Gefahr bestehe. Entsprechende Gerüchte und Ängste kursieren derzeit in den sozialen Medien.

Veterinäramt und Staatsanwaltschaft an Ermittlungen beteiligt

Nach SWR-Informationen steht der Besitzer der Pferde im Verdacht, sie getötet zu haben. Die Polizei wollte das auf Anfrage nicht bestätigen. Das Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft seien ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Weitere Informationen gebe es erst, nachdem die Obduktion abgeschlossen sei.