per Mail teilen

Mitarbeiter des Tierparks Niederfischbach im Kreis Altenkirchen haben den entlaufenen Affen entdeckt. Sie wollen versuchen, das Tier mit einer Lebendfalle zu fangen.

Der 20 Jahre alte Berberaffe Louis sitzt laut dem Leiter des Tierparks Niederfischbach, Kay Dobenecker, hoch oben auf einer Fichte in der Nähe des Parks. Der Affe sei wohlauf und werde am Fuße des Baums gefüttert.

Affe soll mit Lebenfalle gefangen werden

Es sei den Tierpflegern aber bis jetzt noch nicht gelungen, den Affen einzufangen. Das Team will das nach eigenen Angaben heute im Laufe des Tages mit einer sogenannten Lebendfalle versuchen. Es könne aber sein, dass es einige Tage dauern werde, bis Louis sich fangen lässt.

Berberaffe mit Hilfe einer Drohne entdeckt

Der Affe war am Mittwoch durch eine offene Tür entwischt. Mitarbeiter des Tierparks Niederfischbach hatten den Berberaffen mit einer Drohne gesucht und schließlich mit Hilfe einer Wärmebildkamera in dem Baum in der Nähe des Tierparks entdeckt.

Louis ist der einzige Berberaffe im Tierpark Niederfischbach.