Autofahrer seit 60 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei Koblenz hat am Montag einen 84-jährigen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Vallendar erwischt, der seit 60 Jahren ohne Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, war dem Mann die Fahrerlaubnis schon vor vielen Jahren wegen eines Verkehrsdelikts entzogen worden. Seitdem habe er keine neue beantragt. Die Weiterfahrt wurde ihm den Angaben zufolge untersagt, das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Ob und wie oft er in der Vergangenheit ohne Führerschein gefahren ist, sei noch unklar.