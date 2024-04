Getötete Prostituierte in Koblenz: Anklage gegen Mann und Frau erhoben

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen eine Frau und einen Mann Anklage erhoben, die im vergangenen Jahr eine Prostituierte in Koblenz-Rauental grausam getötet haben sollen. Die beiden sollen die 31-Jährige zuvor wiederholt misshandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 40 und 48 Jahre alten Angeschuldigten gemeinschaftlich begangenen Mord, mit einem besonders schweren Fall der Zwangsprostitution vor sowie Freiheitsberaubung mit Todesfolge.

Anklage: Frau zur Prostitution gezwungen und grausam ermordet

Die beiden sollen laut Anklage eine 31-jährige Bulgarin, die mit ihnen zusammen in einem Haus wohnte, grausam und aus niedrigen Beweggründen getötet haben. Außerdem sollen sie die Frau mit Gewalt zur Prostitution gezwungen haben. Das Geld, das die Frau dabei verdiente, sollen die Angeschuldigten für ihren Lebensunterhalt genutzt haben. Außerdem hätten sie ihr verboten das Wohnhaus im Koblenzer Stadtteil Rauental zu verlassen.

Die beiden Angeschuldigten sollen selbst seit vielen Jahren im Rotlichtmilieu tätig sein. Sie sollen laut Anklage die Verstorbene mindestens von April bis zu ihrem Tod im November 2023 in menschenverachtender Weise grausam zu Tode gequält und immer wieder massiv misshandelt haben. Dabei hätten sie den Tod des Opfers zumindest billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft Koblenz.

Die 40-jährige Frau und der 48 Jahre alte Mann sitzen weiterhin in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt, ist laut Staatsanwaltschaft Koblenz noch nicht klar.





Prostituierte lag bewusstlos in der Wohnung

Die getötete 31-jährige Prostituierte war im November 2023 nachts bewusstlos und mit Herzstillstand in einer Wohnung in Koblenz-Rauental gefunden worden. Zuvor war ein Notruf bei der Rettungswache Koblenz eingegangen. Die Frau verstarb dann noch in der Nacht in einem Koblenzer Krankenhaus.

Bei der anschließenden Ermittlung der Polizei seien die Frau und der Mann ins Visier geraten, die im selben Haus wie das Opfer lebten. Die Polizei stellte unter anderem auch Fotodateien sicher. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Tat damals als besonders "erschütternd" und "abstoßend."