Akw Mülheim-Kärlich: Rückbau erreicht radioaktiven Bereich

Radioaktiv belastetes Material: Vom Zwischenlager zum Endlager

Das radioaktive Material wird zunächst noch in einem Zwischenlager, in Ahaus in Nordrhein-Westfalen, gelagert. Schlussendlich soll es aber ins Endlager Konrad in Salzgitter gebracht werden. Nach Angaben des Endlagers soll die Schachtanlage Konrad ab 2027 für die Einlagerung von radioaktivem Material zur Verfügung stehen. Die Anlage in Salzgitter ist das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Deutschland.