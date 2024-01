Sobald ein Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz seine Immunität verliert, kann die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Betreffenden einleiten, das erlaubt sogenannte "qualifizierte Ermittlungshandlungen". Darunter fallen unter anderem Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Zeugenbefragungen, Inaugenscheinnahmen, Strafbefehle und Anklageerhebungen. Für die etwaige Verhaftung eines Landtagsmitglieds muss eine weitere Genehmigung erteilt werden, genauso für die Inhaftierung.

Die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten wird von der Staatsanwaltschaft oder anderen Stellen, die Verfahren einleiten wollen, beantragt. Das weitere Verfahren ist in der Geschäftsordnung des Landtages geregelt. Zuerst prüft der Landtagspräsident das Anliegen und gibt es in der Regel an den Rechtsausschuss weiter. Dieser muss mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Bei erfolgreicher Aufhebung werden die Landtagsmitglieder informiert und haben eine Woche Zeit, um Einspruch einzulegen. Sollte es dazu kommen, muss der Landtag über die Aufhebung der Immunität entscheiden.