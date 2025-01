In Kasbach-Ohlenberg im Kreis Neuwied hat am Wochenende ein Autofahrer eine Jugendliche angefahren und lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 16-Jährige am Samstagabend zusammen mit einer 20 Jahre alten Frau zu Fuß auf der unbeleuchteten Kreisstraße 21 zwischen Kasbach und Ohlenberg unterwegs. Ein Autofahrer habe die beiden in der Dunkelheit am Fahrbahnrand übersehen und die 16-Jährige erfasst, heißt es. Warum, sei noch unklar und werde jetzt ermittelt.

16-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Die Jugendliche wurde von einem Notarzt versorgt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann. Ein Sprecher sagte dem SWR, er habe keinen Führerschein gehabt.

Unfall bei Kasberg-Ohlenberg wird rekonstruiert

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz im Einsatz. Die K21 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.