Auf einer Landstraße im Westerwald ist am Samstag ein Autofahrer schwer verunglückt. Er war mit seinem Auto in Richtung Gebhardshain unterwegs. Als ein zweiter Fahrer auf die Landstraße einbiegen wollte, kollidierten die Fahrzeuge. Der Fahrer des erstgenannten Wagens verlor die Kontrolle, sein Pkw krachte frontal gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden, der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Der zweite Fahrer blieb unverletzt.