per Mail teilen

Kinder und Demokratie - dazu gibt es ein Projekt in Hachenburg im Westerwald. Da wurde jetzt gewählt. An einem Montag, in einer Schule. Und zwar eine Kinderstadt- direktion. Die gewählten Kinder entwickeln eigene Ideen für die Stadt und beraten darüber ein Mal im Monat mit der Stadtspitze. Die Ideen der Kinder sind ganz unterschiedlich: von einem neuen Fußballfeld bis hin zu mehr Bäumen, Nistplätze für Vögel oder mehr Geld für Tierheime.