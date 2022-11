Das Frauenhaus in Kaiserslautern schlägt zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Alarm. Der Mangel an Frauenhaus-Plätzen sei groß. Noch schlimmer sei allerdings die Wohnungsnot in der Westpfalz, sagt Frauenhausleiterin Anna Raab.

