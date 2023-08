Die Europäische Wildkatze war in Deutschland fast mal ausgestorben, weil sie gejagt wurde. Doch in den vergangenen Jahren erholt sich die Population. 6.000 bis 8.000 Tiere leben in Deutschland, knapp die Hälfte bei uns in Rheinland-Pfalz, sagen Experten. Besonders beliebt bei der Europäischen Wildkatze, der Pfälzerwald. Dort leben inzwischen Hunderte Exemplare. Und obwohl wieder viele Wildkatzen bei uns leben: sie ist noch immer eine streng geschützte Art. SWR-Reporterin Sarah Korz weiß, wie man die Tiere erkennen und schützen kann.