Weltrekordversuch in Kaiserslautern als Beispiel für Inklusion

Wie viele Kilometer schaffen die Teilnehmer eines Weltrekordversuchs in 90 Tagen? Im Mai startet die Aktion in Kaiserslautern. Dabei sind Menschen mit und ohne Behinderung.

Abdul Dogan ist seit seiner Geburt behindert und lebt im Rollstuhl. Das hält ihn aber nicht davon ab, Sport zu treiben. Rollstuhl-Basketball und -Rugby hat er schon ausprobiert. Seit einiger Zeit macht er Ausdauersport mit seinem Rollstuhl.

Irgendwann kam ihm die Idee, einen Einzelweltrekord aufzustellen. Bedeutet: mehr als 270 Kilometer Rollstuhl fahren in 24 Stunden. Als er seinen Einfall Freunden vorstellte, entwickelte sich eine andere Idee: Warum sollten nicht andere Menschen auch am Weltrekordversuch teilnehmen?

Ich mag es, hohe Ziele zu haben.

Bis zu 8.000 Menschen beim Weltrekordversuch in Kaiserslautern

Die Allianz-Versicherung hatte vor einigen Jahren diesen Weltrekord aufgestellt: 10.000 Menschen waren in 90 Tagen rund 1,4 Millionen Kilometer gelaufen. "Das können wir auch", dachten sich Abdul Dogan und seine Mitstreiter.

Abdul Dogan betreibt sehr gerne Sport - das brachte ihn auf die Idee des Weltrekordes. privat

"Ich mag es, hohe Ziele zu haben", sagt Dogan. Und so rührt er kräftig die Werbetrommel. Sogar der 1. FC Kaiserslautern will mitmachen, Dogan hofft auf rund 8.000 Teilnehmer. Im Mai beim Firmenlauf in Kaiserslautern soll der Weltrekordversuch starten - ab Februar kann man sich registrieren. Tatkräftig unterstützt bei der Organisation wird Dogan vom Wissenschaftsnetzwerk Science Alliance in Kaiserslautern.

Behinderte und nicht-behinderte Menschen in Kaiserslautern zusammenbringen

Abdul Dogan setzt sich für Inklusion ein. Deshalb sollen beim Weltrekordversuch ausdrücklich auch behinderte Menschen mitmachen. "Ich will zeigen, dass schwerbehinderte Menschen und nicht-behinderte Menschen gerade im Sport sehr gut zusammenarbeiten können." Dogan selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und alle zwei Tage einen Halbmarathon absolvieren - also 21 Kilometer mit dem Rollstuhl fahren.

Egal, welche Einschränkung man hat – solange der Wille da ist, findet man Wege, um sein Ziel zu erreichen.

Teilnehmer sollen sich "Kaiserslautern verbunden fühlen"

Wer teilnehmen will, muss nicht unbedingt in Kaiserslautern wohnen, sagt Dogan. "Es reicht schon, wenn man sich Kaiserslautern verbunden fühlt." Da ist es zum Beispiel genug, wenn man FCK-Fan ist. Viel wichtiger ist dem Organisator, dass bei dieser Aktion Grenzen überwunden werden. "Egal, welche Einschränkung man hat – solange der Wille da ist, findet man Wege, um sein Ziel zu erreichen."