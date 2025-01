per Mail teilen

Vom 20. bis 22. Mai wird es sportlich in Mainz: Zu den Special Olympics werden hunderte Menschen mit geistiger Beeinträchtigung erwartet. Bei Boccia, Reiten oder Kanu treten sie gegeneinander an.

Sport ist für alle da - ob mit oder ohne Behinderung. Ende Mai finden in Mainz die Special Olympics Landesspiele statt. Circa 800 Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigungen werden bei zahlreichen Sportwettbewerben an den Start gehen. Mit Trainern, Betreuenden und Begleitpersonal rechnet die Stadt sogar mit bis zu 4.000 Menschen in Mainz.

Die Teilnehmer kommen aus Rheinland-Pfalz, den benachbarten Bundesländern und sogar aus Luxemburg und den Niederlanden. In 13 Sportarten werden sie um Medaillen kämpfen - darunter Badminton, Judo, Schwimmen und Tischtennis.

Gemeinsamer Fackellauf durch Mainz

Zum Auftakt der Special Olympics wird es am 20. Mai einen Fackellauf durch Mainz geben. Sportlerinnen und Sportler werden gemeinsam mit Menschen aus Mainz symbolisch eine Fackel zur Eröffnungsfeier tragen.

Die findet dann in der Innenstadt statt - mit Einmarsch der Delegationen, Hissen der Special-Olympics-Fahne und Entzünden des Feuers. Am nächsten Tag beginnen dann die Sportwettbewerbe.

Sportstätten über die Stadt verteilt

Alle Wettkämpfe finden über das gesamte Stadtgebiet verteilt statt. Zentrale Wettkampfstätten werden das Sportgelände des TSV Schott Mainz, der Volkspark und das Rheinufer sein. Der Winter- und der Zollhafen werden zum Beispiel für die Rad- und die Kanuwettbewerbe genutzt.

Am Rheinufer wird es auch eine Bühne geben. Dort ist ein buntes Programm mit verschiedenen Veranstaltungen geplant. Auf der "inklusiven Landesspiel-Meile" im Volkspark können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv teilnehmen.

Vorfreude in Mainz auf die Special Olympics

Der Sportdezernent und Bürgermeister der Stadt Mainz, Günter Beck (Grüne), freut sich schon jetzt auf die Veranstaltung. Alle Sportstätten in Mainz seien offen und könnten kostenlos besucht werden.

Das wird eine große, bunte inklusive Veranstaltung, auf die wir uns in Mainz sehr freuen.

Es handele sich dabei um ein großes, sportliches Ereignis, bei dem sich Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen im Wettkampf miteinander messen können. "Außerdem wird es ein großes Fest, das Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam feiern können", so Beck. Für die Stadt Mainz sei die Veranstaltung, für die man auch gerne noch freiwillige Helferinnen und Helfer suche, ein echter Gewinn.

Organisationsteam fiebert auf die Olympics hin

Auch im Organisationsteam freut man sich schon riesig: "Wir arbeiten schon seit vielen Monaten eng mit der Stadt zusammen", berichtet Melanie Brumm, Geschäftsführerin von Special Olympics Rheinland-Pfalz.

Generell seien die Landesspiele eine Plattform für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, um sich darzustellen und sich zu zeigen. "Und der Sport ist dazu ein schöner Inklusionsmotor", so Brumm.

Die Special Olympics Landesspiele finden in Rheinland-Pfalz bereits zum achten Mal statt. Bisherige Austragungsort waren unter anderem Bad Kreuznach, Koblenz und Trier. In Mainz findet die Veranstaltung zum ersten Mal statt.