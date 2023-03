Bauarbeiter in Waldfischbach-Burgalben in Baugrube verschüttet

In Waldfischbach-Burgalben in der Südwestpfalz ist ein 60-jähriger Bauarbeiter in einer vier Meter tiefen Baugrube verschüttet worden. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bei Arbeiten in einer Baugrube im Pirminiusring in Waldfischbach-Burgalben. Der Verletzte musste noch in der Grube von den Rettungskräften versorgt werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Feuerwehr sichert Baugrube ab Warum die Erdmassen ins Rutschen gerieten, ist noch nicht klar. Weil aber die Gefahr eines weiteren Erdrutsches bestand, wurde die Baugrube von der Feuerwehr abgesichert. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.