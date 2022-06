Jugendfestival in Maria Rosenberg startet

Im Wallfahrtsort Maria Rosenberg bei Waldfischbach-Burgalben startet ein dreitägiges Jugendfestival. Neben Gottesdiensten und Gebeten soll es auch Konzerte und gemeinsame Spiele geben. Unter dem Motto „Neues Feuer“ will die veranstaltende Loretto-Gemeinde aus Stuttgart die Begeisterung für den Glauben mit Jugendlichen feiern. Das Wallfahrts-Festival in der Südwestpfalz findet zum ersten Mal wieder seit der Corona-Pandemie in großem Rahmen statt. Nach Angaben der Veranstaltenden haben sich rund 200 Jugendliche für die Tage in Maria Rosenberg angemeldet. Neben dem Festival in der Südwestpfalz treffen sich zeitgleich auch in Österreich, der Schweiz, in Südtirol und in Großbritannien mehrere hundert Jugendliche für gemeinsame Gottesdienste, Gebetskreise, Tanzveranstaltungen und Glaubensbekenntnisse.