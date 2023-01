per Mail teilen

Anfang April gibt es in Pirmasens den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Weitere sind bereits terminiert.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können die Einzelhändler in Pirmasens zuerst am Sonntag, 2. April, ihre Ladentüren öffnen. An diesem Wochenende finden die sogenannten Landgrafentage (1. und 2. April) auf dem Schloßplatz statt.

Viermal Verkaufsoffener Sonntag in Pirmasens 2023

Stadtmarketing und Stadtverwaltung konnten sich auf weitere verkaufsoffene Sonntage verständigen. So soll am 6. August wieder verkaufsoffen sein, passend zum "Schlabbeflickerfest" (4. bis 6. August). Auch zum Novembermarkt (4. bis 6. November) sollen Kunden am Sonntag einkaufen gehen können.

Das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz erlaubt außerdem noch einen vierten verkaufsoffenen Sonntag – dafür gibt es in Pirmasens aber noch keinen Termin.