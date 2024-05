Demonstration in Kaiserslautern für Klima und Demokratie

Die Baubranche soll klimafreundlicher werden. Das ist das Ansinnen der Gruppe "Architects for Future". Dafür demonstrieren die Mitglieder heute in Kaiserslautern.

Die Gruppe "Architects for Future" nennt ihre Veranstaltung "Klimastreik im Rahmen der Europawahl". Denn am 9. Juni wird ein neues EU-Parlament gewählt. Die Organisatoren der Demonstration wollen mit der Veranstaltung vor allem junge Leute dazu motivieren, zu wählen und sich gleichzeitig auch für den Klimaschutz einzusetzen.

Vereine aus Kaiserslautern gegen Rechtsruck

Außerdem wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben auch ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Politik setzen. Sieben Vereine aus Kaiserslautern, darunter auch "Fridays for Future" und "Kaiserslautern gegen Rechts", haben sich für die Demonstration zusammengeschlossen. Ab 16:30 Uhr wird es in der Innenstadt am Schillerplatz zuerst einige Reden geben, danach ist ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Nach Angaben der Polizei sind Straßensperrungen in der Stadt geplant. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit Behinderungen rechnen.