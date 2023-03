À la carte-Konzert mit der Deutschen Radiophilharmonie

Die Schönheit finnischer Musik in Kombination mit einem à la carte-Menü. Das gibt es am 9. März im Emmerich-Smola-Saal in Kaiserslautern mit der Deutschen Radio Philharmonie und Chefdirigent Pietari Inkinen.

Ein großer Geigenvirtuose zu werden - das hatte sich Jean Sibelius gewünscht. Anders als bei DRP-Chefdirigent Pietari Inkinen ging dieser Wunsch für Sibelius so nicht in Erfüllung, wohl aber komponierte er eines der emotionalsten Violinkonzerte des Repertoires. Pietari Inkinen hat es selbst viele Male gespielt, im à la carte-Konzert am Donnerstag, 9. März um 13 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern vertraut er den Solpopart seinem Künstlerfreund Sergey Khachatryan an.

Sibelius‘ einziges Violinkonzert ist ein geglückter Versuch, die Schönheit Finnlands mit seinen weiten Ebenen, Wäldern und Seen in glasklaren Geigenmelodien aufzufangen. Vermittelt wird dies durch den armenischen Künstler Sergey Khachatryan, der sich die Rolle des musikalischen Botschafters seines Heimatlands zur Mission gemacht hat.

Besonders „finnisch“, so Sibelius selbst, ist die Tondichtung „En saga“ mit der sich das Premierenpublikum 1902 in Helsinki stark identifizierte. Sie entführt in die Welt nordischer Sagen, ohne dabei jedoch eine konkrete Geschichte zu erzählen.

SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm. Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR2 übertragen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information in Kaiserslautern sowie allen weiteren Vorverkaufstellen.

Datum: Donnerstag, 9. März 2023 Beginn: 13:00 Uhr

Ort: Emmerich-Smola-Saal Karte ohne Essen : 14,00 Euro Ermäßigt : 11,00 Euro Karte mit Essen : 25,50 Euro Ermäßigt : 22,50 Euro Programm: 3. Konzert „À la carte“ 2022/2023 Mitwirkende: Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Dirigent: Pietari Inkinen

Violine: Sergey Khachatryan