Air Base Ramstein: Übung sorgt für Staus und Lärm

Rund um die Air Base in Ramstein trainiert wieder das US-Militär. Dabei kann es lauter werden und es drohen Staus.

Die Militärübung auf der Air Base in Ramstein läuft nach Angaben einer Sprecherin von Montag bis Freitag dieser Woche. Ziel der Übung sei es, das Personal im Notfall einsatzbereit zuhalten und die Sicherheitsfunktionen des Geländes zu überprüfen.

Laute Geräusche und Staus rund um Air Base erwartet

Deshalb könne es gut möglich sein, dass die Menschen in der Umgebung während der Übung Lautsprecherdurchsagen, Sirenen und andere laute Geräusche hören werden. Außerdem könne es an den Toren und auf den Militärliegenschaften in Ramstein und Kaiserslautern zu Staus und Wartezeiten kommen.

Übung steht nicht in Zusammenhang mit Krieg in Ukraine

Solche Übungen auf der der Air Base in Ramstein finden in regelmäßigen Abständen und mehrmals im Jahr statt. Geübt werden jedes Mal unterschiedliche Szenarien wie zum Beispiel Zwischenfälle mit Flugzeugen, Notfalleinsätze, Frachtbewegungen oder auch die Krisenplanung. Die Sprecherin betonte, die Übung stehe in keinem Zusammenhang mit der Ukraine-Krise oder den laufenden NATO-Operationen in Osteuropa.