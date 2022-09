Feuerwehr im Kreis Kusel findet Leiche in Gartenlaube

In Nanzdietschweiler im Kreis Kusel ist am Freitagabend in einer abgebrannten Gartenlaube eine Leiche gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr alarmiert. Mit 25 Einsatzkräften vor Ort in Nanzdietschweiler im Kreis Kusel löschte die Feuerwehr einen Brand in einer Gartenlaube. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, fanden die Feuerwehrleute in der Laube einen verbrannten Leichnam. Nach Polizeiangaben gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sich dabei um den Besitzer der Gartenlaube handeln könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Sendung am Sa. , 24.9.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz