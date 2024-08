Steht der Solarkühlschrank an der Sonnenuhr im Kreis Kaiserslautern vor dem Aus?

per Mail teilen

Der 460 Meter hohe Reiserberg bei Schallodenbach hat sich zu einem der Ausflugsziele im Kreis Kaiserslautern gemausert. Die Sonnenuhr und der Rundum-Blick auf weite Teile der Westpfalz sind den beschwerlichen Aufstieg wert. An heißen Sommertagen sollte man sich dort auch eigentlich abkühlen können - eigentlich.

Abkühlen geht seit ein paar Monaten nicht mehr auf dem Reiserberg. Denn die zuständige Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat den mit Spenden finanzierten Solarkühlschrank abgestellt. Der Grund sorgt bei jedem ehrlichen Wanderer und Radfahrer für Kopfschütteln. Das Prinzip war eigentlich ganz simpel, machte es dreisten Dieben aber auch einfach. Wer nach dem Aufstieg auf den Reiserberg Durst hatte, konnte sich aus dem Kühlschrank ganz einfach ein Kaltgetränk nehmen - von Radler über Softdrinks war alles dabei, was eine trockene Kehle an warmen Tagen benötigt. Das nötige Kleingeld von ein bis zwei Euro - je nach Getränk - legte man einfach in eine offene Geldkassette nebendran.

Solarkühlschrank an der Sonnenuhr: Leere statt volle Flaschen - übler Geruch

Den Strom gab es über Solarpanele auf dem Dach des Holzschrankes, in dem der Kühlschrank steht. Doch statt eines getränketechnisch gut gefüllten Kühlschranks, steht auf der Spitze des Reiserbergs zurzeit eine mit leeren Pfandflaschen und Müll vollgestopfte, ranzige Box. Ärgerlich. Auch in die Geldkassette wurde schon lange nichts mehr eingeworfen. Der Geruch aus dem warmen Kühlschrank ist auch alles andere als einladend. Was ist hier denn los?

So möchte man einen Kühlschrank nicht auffinden, wenn man Durst hat. Der Solarkühlschrank an der Sonnenuhr im Kreis Kaiserslautern sieht bereits seit einiger Zeit so aus. SWR

Diebe mindestens viermal aktiv

"Der Solarkühlschrank wurde mehrfach ausgeraubt. Der letzte Akt war der Diebstahl der Batterie für die Solarzelle", sagte Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) auf Anfrage. Mindestens viermal sei der Kühschrank komplett leergeräumt worden. Der Schaden liegt bei 40 bis 70 Euro, die Batterie war 200 bis 300 Euro wert. Kaum hatte man den Kühlschrank wieder aufgefüllt, wurde er wieder leergeräumt. Laut Westrich lagen gut zwei Monate zwischen den Taten.

Kühlschrank wirkt verwahrlost

Der Freiwillige, der dafür gesorgt habe, dass immer genug Getränke und Wechselgeld vorhanden sei, habe mittlerweile aufgegeben und sei abgesprungen. Deshalb, so Westrich, wurde der Solarkühlschrank auf dem Reiserberg stillgelegt - vorerst. Dass sich schon sehr lange niemand mehr darum gekümmert hat, ist dem Kühlschrank anzusehen - und leider auch zu riechen. Saubermachen wollte hier wohl niemand mehr. Zu groß scheint der Ärger über die Dreistigkeit einiger weniger zu sein.

Einen Putzlappen hat der Kühschrank auf dem Reiserberg im Kreis Kaiserslautern auch schon lange nicht mehr gesehen. SWR

Weitere Solarkühlschränke im Kreis Kaiserslautern werden nicht leergeräumt

Dass es besser laufen kann, beweisen die beiden anderen Solarkühlschränke der Verbandsgemeinde an einem Wanderweg bei Frankelbach. "Die Örtlichkeit ist nicht mit einem Fahrzeug erreichbar, sondern nur über längere Strecke zu Fuß. Da müsste dann schon jemand ganz schön schleppen", vermutet Westrich. "Täter sind auch nicht die ehrlichen Wanderer."

Täter mit Quad unterwegs?

Die wiederum ärgert es, dass es an der Sonnenuhr auf dem Reiserberg keine flüssige Abkühlung mehr gibt. Sie müssen sogar bangen, ob der Kühlschrank überhaupt wieder aktiviert wird, sagt Verbandsbürgermeister Westrich: "Eine Absicherung des Kühlschrankes mit einem Alarm wird nicht ausreichen, da der Täter genug Zeit zur Flucht hätte, bis jemand vor Ort wäre." Der ehemalige Polizeibeamte Westrich geht sogar davon aus, dass der oder die Täter mit einem Quad unterwegs waren. Die Spuren hätten darauf hingedeutet.

Videoüberwachung auf dem Reiserberg?

Wie sollte der Kühlschrank also künftig geschützt werden? Eine Idee sei Videoüberwachung. Wer den Schrank öffnet, würde aufgezeichnet. Das hat aber laut Westrich "hohe rechtliche Hürden und ist daher nicht ganz einfach umzusetzen". Ob und wie lange er abgeschaltet bleibt, ist daher noch offen. Solange er in Betrieb war, wurde er "sehr gut angenommen", sagt Westrich. "Er hatte auch nie technische Probleme."

Die Sonnenuhr auf dem Reiserberg im Kreis Kaiserslautern ist entweder per Rad oder zu Fuß zu erreichen. Der Aufstieg ist allerdings anspruchsvoll. Lohnt sich aber. SWR

Trotzdem: Sonnenuhr im Kreis Kaiserslautern ist die Reise wert

Auch wenn Wanderer und Radfahrer sicher verärgert sind, dass es zurzeit keine kühlen Getränke an der Sonnenuhr gibt, dürfte das dem eigentlichen Erlebnis keinen Abbruch tun. Denn Sonnenuhr und die Ausblicke in Richtung Donnersberg, Kreis Kusel, Lautertal und Pfälzerwald sind für die Region sicher einmalig. Und mit dem erwarteten Höhepunkt der Perseiden wartet sogar demnächst ein Highlight vor der Tür. Getränke sollte man sich aber erst einmal selbst mitbringen.