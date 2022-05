Solarkühlschrank auf dem Reiserberg ab Sommer?

per Mail teilen

Der Solarkühlschrank auf dem Reiserberg bei Schallodenbach soll im Sommer wieder in Betrieb gehen. Das hat der Bürgermeister der zuständigen Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Westrich mitgeteilt. Der Kühlschrank war im Frühjahr zweimal komplett ausgeraubt worden – das heißt: Die Getränke und das Geld wurden geklaut. Daraufhin hatte die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg den Solarkühlschrank stillgelegt. Nach Angaben von Bürgermeister Westrich arbeitet man daran, den Kühlschrank diebstahlsicher zu machen. Außerdem sei man in Gesprächen über mögliche Gastronomie auf dem Reiserberg. Die Verbandsgemeinde plant dort eine Pfälzerwaldhütte. Innerhalb des Ortsgemeinderats Schallodenbach herrsche allerdings noch Skepsis. Dabei gehe es vor allem um Parkplätze und Zuwege. Mitte Juni will der Ortsgemeinderat erneut über das Thema beraten.